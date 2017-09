"A noi non interessa la voglia di riscatto del Milan, ci interessa il nostro lavoro e l’obiettivo è vincere". Kostas Manolas, intervistato dal match program ufficiale della Roma, parla alla vigilia del match con il Milan. "A Milano è sempre una gara dal sapore particolare, una partita tosta. Imporsi a San Siro è sempre difficile, noi scenderemo in campo concentrati e giocheremo come sappiamo. Vincere ci darebbe più consapevolezza della nostra forza e daremmo un segnale forte al campionato. La continuità di risultati positivi ci darebbe fiducia, fattore molto importante perché dopo ci aspettano gare molto difficili. Servirebbe a sottolineare a tutti che ci siamo anche noi. Di Francesco? Il mister fa bene a cambiare giocatori così tutti sentiamo la pressione: nessuno è titolare. Avere il posto assicurato a volte fa calare la concentrazione, per questo il mister fa bene a cambiare, tutti siamo spronati a dare un po’ di più. Quando ci sono tante partite di fila arriva anche la stanchezza, e quindi la turnazione diventa molto positiva. La Roma ha una rosa troppo forte, spero che il mister continui a fare così. È una grande persona e diventerà un grande allenatore, ha tanta voglia di lavorare. Con lui ci si impegna sempre molto, gli allenamenti sono duri. Durante la preparazione pre-campionato abbiamo lavorato molto intensamente. È una persona seria che ama impegnarsi, spero che questa stagione possa avere il merito del suo lavoro, lo merita davvero".