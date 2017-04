Kostas Manolas è sempre più lontano dalla Roma. Questo è quanto afferma l'edizione odierna del Corriere dello Sport che spiega come da tempo il difensore greco stesse aspettando un aumento salariale promessogli addirittura a da Sabatini. Ma ormai i giochi sembrano fatti e il giallorosso pare non essere più nel destino di Manolas, corteggiato sia in Serie A che in Premier. In Italia è concreto l'interesse dell'Inter, ma in Inghilterra anche United e Arsenal vogliono fare sul serio.