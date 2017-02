Oggi avversario dell'Inter, in futuro difensore nerazzurro? Kostas Manolas resta uno degli obiettivi primari di Ausilio e Suning per il prossimo mercato, la partita di San Siro contro la Roma è dunque un'occasione per osservarlo da vicino. Manolas però non ci pensa, come rivela a Premium Sport prima del fischio d'inizio: "Sarà una grande sfida contro una grande squadra, dobbiamo fare bene perché pensiamo di vincere. Lo scudetto? Dobbiamo fare il nostro lavoro, vincendo sempre; poi si faranno i conti. Voglio segnare sempre, magari lo faccio di nuovo contro l'Inter. Futuro in nerazzurro? Ma io ho due anni di contratto con la Roma, devo fare bene qui e raggiungere i miei obiettivi".



TRATTATIVA AVANZATA - Manolas si contraddice parzialmente poi a Sky Sport: "L'Inter è una squadra importante, dobbiamo essere concentrati per la battaglia. Voci di mercato sull'Inter? Come ho sempre detto penso alla Roma, voglio fare bene per rimanere tranquillo. Alla fine vedremo cosa succederà". Stando a quanto raccolto da Calciomercato.com il suo trasferimento all'Inter in estate è più che un'ipotesi. I nerazzurri infatti, viste le difficoltà nell'arrivare a Marquinhos del PSG, hanno virato con decisione sul centrale greco e i discorsi sono già in fase molto avanzata: sia con il giocatore, sia con la Roma che è disposta a sacrificare Kostas per finanziare i prossimi colpi di mercato. Manola a San Siro da nemico, ma presto questo potrebbe diventare il suo nuovo stadio.