Dopo la pace definitiva con suo figlio Diego, Maradona si è voluto togliere un altro peso di dosso. Grazie all’interessamento di Maradonino, il pibe de oro ha avuto un confronto con Cristiana Sinagra, la donna che diede alla luce suo figlio quando ancora giocava nel Napoli. Non volle mai accettare la situazione e la signora Sinagra chiese l’esame del Dna. Mai avvenuto. L’altra sera in grande segreto c’è stata la pace dopo molti anni. Non è mai troppo tardi per rivedere i propri errori.