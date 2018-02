Il "solito" Diego Armando Maradona è tornato a parlare al quotidiano El Popular della chance dell'Argentina di ben figurare al prossimo Mondiale e non ha risparmiato attacchi diretti ad alcuni dei suoi protagonisti, tra i quali figurano anche calciatori della nostra Serie A. "Se Messi è in forma, nasconde tutti i limiti della squadra. Il vero problema dell'Argentina sta nella pochezza di quello che c'è dietro; per esempio, non abbiamo un centrocampo degno di questo nome. Senza voler offendere nessuno, qualcuno si sarebbe mai immaginato che Biglia potesse la maglia della nostra nazionale un giorno? L'Argentina oggi non incute più timore, a parte Messi, si è perso il rispetto per la divisa albiceleste".



Poi Maradona è tornato a discutere dell'annoso tema dell'assenza di un centravanti di riferimento: "Se Tevez merita il Mondiale? Senza ombra di dubbio, non c'è nulla di meglio. Stiamo raschiando il fondo del barile per trovare un "9". Higuain? Merita un'opportunità, vale dieci volte in più rispetto a quella vergogna di Icardi". L'ennesima bordata al centravanti dell'Inter, bollato da Diego sin dai tempi della querelle amorosa con Wanda Nara e Maxi Lopez protagonisti.