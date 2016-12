torna a far parlare di sè. La stampa argentina e quella spagnola in queste ore stanno criticando duramente l'ex Pibe de oro per una foto che lo ritrae, dopo una battuta di caccia, con una preda fra le mani, un'orice d'Arabia. Secondo El Clarin questa specie di antilope sarebbe in pericolo di estinzione. El Mundo Deportivo, dal cui sito abbiamo recuperato le immagini, precisa che: in ogni caso la foto circola sui social e le critiche nei riguardi di Maradona sono ferocissime.