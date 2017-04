Diego Armando Maradona ha parlato a Radio Rivadavia. E, come suo solito, le sue parole faranno molto discutere: "L'Afa (la federcalcio argentina, ndr) è un ferro bollente. Bisogna farla saltare con una granata, e crearne una tutta nuova". Poi, l'attacco a un suo ex compagno di squadra, Juan Sebàstian Veron - con cui ha litigato durante la "Partita per la pace" organizzata all'Olimpico di Roma lo scorso ottobre - che è stato nominato responsabile delle nazionali giovanili: "Credo che nessun calciatore, visto come si conoscono le cose, possa mettersi dentro l'Afa. E tanto meno dovrebbe andare a dirigere le giovanili. E io ho detto che Veron non ha neppure le capacità per farlo".