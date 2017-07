: il Pibe de Oro, infatti, riceverà la cittadinanza onoraria della città dal sindaco, Luigi De Magistris.che si dividerà tra Piazza del Plebiscito, dove prenderà luogo la festa in onore di Maradona, e Palazzo San Giacomo, sede del comune cittadino.Finisce la serata che Napoli ha dedicato a Diego Armando Maradona; il Pibe de Oro ha lasciato Piazza del Plebiscito da cittadino napoletano a tutti gli effetti.Maradona ha preso la parola davanti a Piazza del Plebiscito, gremita di tifosi napoletani: ''Voglio ringraziare il sindaco e tutti coloro che hanno reso possibile la mia presenza qui e, soprattutto, voglio ringraziare coloro che mi hanno permesso di essere uno di voi, come lo sono sempre stato. In Italia si dimenticano le scelte di cuore, contano solo i pezzi di carta.La prima volta che sono stato al San Paolo sono uscito in lacrime, così come sono andato via in lacrime nel '91 e voi lo sapete: chi ama non dimentica.Diego Maradona è arrivato in piazza Plebiscito, dopo aver ricevtuo la pergamena che lo ha reso ufficialmente cittadino onorario di Napoli.Maradona, dopo aver ricevuto la pergamena, ha voluto parlare al popolo napoletano: ''. Ringrazio il sindaco per questo omaggio; io vado per il mondo e vedo sempre tanti napoletani. Chi ama non dimentica, nessun popolo mi ha amato come voi: sentivamo di aver fatto qualcosa per questa città''.''Ho interpretato il sentimento di tutti i tifosi napoletani. Oggi consegnamo, su volontà del consiglio comunale e della giunta, la cittadinanza onoraria a Diego Armando Maradona''.Continua a cambiare il programma della serata:Il clima che si respira a Napoli inizia a farsi pesante, con buona parte dei tifosi in aperta contestazione nei confronti del sindaco.nella serata che vede Diego Maradona protagonista; il Pibe de Oro, nonostante il sindaco avesse espresso la volontà di svolgere la cerimonia in comune,, come prevedeva il programma originale.Nelle utlime ore si era sparsa la voce che avrebbe voluto Maradona pronto a non rispettare il programma; Angelo Pisani, legale del Pibe de Oro, ha voluto smentire con forza queste vociNon so chi abbia messo in giro notizie diverse dal programma e generato inutili confusioni. Cper lo spettacolo organizzato da alessandro siani e per abbracciare come previsto tutti i napoletani''.Sanislao Lanzotti, consigliere di Forza Italia, ha voluto commentare con un posto sul proprio profilo Facebook la situazione legata alla cerimonia, ribadendo il suo dissenso: 'La cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a Maradona sarà effettuata alle 19.30 a San Giacomo. Nessuno mi ha invitato, eppure sono io l'estensore dell'odg e sono sempre io ad aver sollevato sospetti sulla festa con sponsor in piazza. Sono contento che si sia fatta chiarezza. Inutile dire che le scuse di molti al sottoscritto non arriveranno.. Tuttavia non parteciperò perché sono. Sulla festa in piazza, i compensi (presunti o veri) e tutte le altre opacità politiche e amministrative oltre che umane però continuerò nei prossimi giorni a farmi sentire. La verità alla fine trionfa. Napoli merita questo''.Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, ha parlato a Marte Sport Live del cerimonia, sottolineando che non sarà presente: ''Maradona pensa che De Laurentiis sia più competente di me? E' un suo parere e lo rispetto. Futuro? Spero che ci possa essere posto per Diego in società, magari come ambasciatore''.; la decisione del primo cittadino è dovuta alle tante polemiche che sono state sollevate alla volontà di scindere il momento della cerimonia, che si terrà nel palazzo comunale alle ore 20, e quello della festa, che resterà in Piazza Plebiscito.