Diego Armando Maradona in prima persona in difesa di Lionel Messi, punito con quattro giornate di squalifica per un insulto nemmeno troppo velato all'assistente dell'arbitro subito dopo la partita di qualificazione a Russia 2018 tra Argentina e Cile: "Leo è un ragazzo eccezionale, non si lamenta mai di nulla", ha detto in un'intervista a La Oral Deportiva. "Con i compagni è un orsacchiotto, per questo la sua reazione mi ha sorpreso. Gli insulti sono stati un atto istintivo. Ne parlerò con Gianni Infantino: è una decisione terribile. Quattro giornate sono tante, anche se le parole sono state forti. Mi auguro che la decisione possa essere cambiata".



Poi, ha detto la sua anche sulla questione allenatore dell'Albiceleste: "Su Bauza non ci sono dubbi. E poi, chi potrebbe sostituirlo? L'Argentina è un ferro caldo".