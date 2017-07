Diego Armando Maradona è pronto a tornare a Napoli e far rivivere ai tifosi partenopei le gioie che, sul campo da calcio, nessuno è più riuscito a far rivivere da quelle parti. Il ritorno in città sarà per un evento straordinario perchè l'attuale amministrazione comunale ha scelto di conferire all'ex Pibe de Oro la cittadinanza onoraria della città.



POLEMICA SUI COMPENSI - Oltre al normale entusiasmo, secondo la Gazzetta dello Sport e Il Mattino, l'evento ha però generato attorno a sè anche grande polemica. Ad essere sotto osservazione sono infatti sia la questione sicurezza che, soprattutto, quella relativa al compenso che Maradona percepirà per presenziare alla festa.



LA MACCHINA DELLA SICUREZZA - Per conferire a Maradona la cittadinanza onoraria, Napoli chiuderà piazza del Plebiscito con uno spiegamento ingente di forze dell'ordine e steward. Dopo i fatti di Torino (per la finale di Champions poi persa dalla Juventus), la questura di Napoli ha approvato l'ingresso, controllato, nella piazza di circa 32mila persone. I varchi verranno controllati ed una volta raggiunta la capienza massima la piazza, in cui non sarà possibile la vendita di bottiglie di vetro, sarà chiusa.



"NON PAGATE MARADONA" - Ma la polemica più importate sta imperversando sul fronte cachet da dare a Maradona. Lo spettacolo, oltre ai costi di gestione per la sicurezza pubblica e per la macchina organizzativa, prevede anche un ricco compenso di almeno 230 mila euro da destinare proprio a Maradona. "No al compenso per Diego" è stato il messaggio lanciato da molti uomini di spicco della città. Il cachet che gli sarà riservato ha, infatti, scatenato l'ira di molti consiglieri comunali che sono sì favorevoli al conferimento della cittadinanza onoraria ad un giocatore che è stato il simbolo di Napoli e del Napoli Calcio, ma che non dovrebbe essere pagato per riceverla. Una polemica destinata a rimanere tale, perchè la febbre per Diego a Napoli è già arrivata alle stelle.