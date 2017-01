Fanno ancora eco le parole pronunciate da Diego Armando Maradona nel corso dell'intervista con Maurizio Costanzo su Canale 5. In particolare fa discutere in spagna il passaggio in cui l'ex Pibe de oro ha confermato di essere quasi morto per colpa della droga: "Avevo 24 anni quando ho iniziato ad assumere droghe. Ero al Barcellona ed è stato il più grande errore che ho fatto in vista mia".



ERO QUASI MORTO - "Quando ero in coma mia figlia ha pregato dio chiedendogli di lasciarmi in vita. Grazie a dio la ha ascoltata e mi ha svegliato. Cosa mi ha rovinato di più fra soldi, donne e droga? Sicuramente la droga, la droga uccide. Sono davvero fortunato di essere qui a raccontarlo, perchè se avessi continuato sarei sicuramente morto. Non ho dubbi. Ora sono 13 anni che non tocco droga e ora sto bene".