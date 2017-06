Vertice in corso a Palazzo San Giacomo, sede del comune di Napoli, per discutere di come organizzare l'evento del 4 luglio nel quale dovrebbe essere consegnata a Diego Armando Maradona la cittadinanza onoraria. Secondo quanto scrive Il Mattino nei piani del comune c'è la volontà di organizzare l'evento in piazza del Plebiscito con accesso gratuito per tutti. Questo potrebbe portare ad un'affluenza di quasi 50 mila persone e per questo motivo il tema della sicurezza diventa primario. Servono una serie di misure restrittive dopo quanto accaduto a Torino in occasione della finale di Champions League.