L'Italia si è qualificata per i quarti di finale di coppa Davis battendo 3-2 l'Argentina campione in carica. Il punto della vittoria è stato conquistato da Fabio Fognini, che ha battuto in cinque set Guido Pella con il punteggio di 2-6, 4-6, 6-3, 6-4, 6-2. Sventato quindi il pericolo di una rimonta sudamericana proprio nella gara decisiva: grazie al doppio e alla vittoria di Berlocq su Lorenzi, i campioni del 2016 si erano portati da uno svantaggio di 0-2 al 2-2. Il ligure, però, è riuscito a mantenere i favori del pronostico superando in una gara tutt'altro che facile Pella, trascinato dal pubblico del Parque Sarmiento di Buenos Aires: presente sugli spalti anche uno scatenato Diego Armando Maradona. Nei quarti di finale l'Italia affronterà il Belgio.