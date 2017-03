Stasera la Juventus scende in campo contro il Porto per il ritorno degli ottavi di Champions League. A guidare la manovra dei bianconeri ci sarà Claudio Marchisio, che non sta vivendo una bella stagione: solo 17 le presenze e appena due gol, per un totale irrisorio di 1196 minuti giocati. Un misero bottino per il Principino, che vuole ripartire al meglio proprio da stasera. Il recupero della condizione fisica ottimale è fondamentale per potere affrontare al meglio la parte clou della stagione: le distrazioni però potrebbero arrivare da fuori, dal momento che Conte lo vorrebbe al Chelsea a fianco dell’altro suo pupillo Vidal per ricomporre parte di una linea mediana che faceva sognare tutti dalle parti di Torino. Sicuramente Marchisio però vorrà concentrarsi solo sul campo, per riprendersi la sua Juve e portarla da vero leader a raggiungere traguardi ambiziosi.