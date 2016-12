Sempre più leader e punto di riferimento, Claudo Marchisio parla come suo solito da capitano aggiunto. Queste le sue parole riprese da Jtv in vista della sfida di Supercoppa col Milan: “Le sensazioni sono buone, arriviamo in un momento sicuramente positivo per noi, perchè in campionato siamo riusciti a battere la Roma e a mantenere dei punti di distacco importanti, dovendo saltare una partita per venire qua. Però pensando a Doha sappiamo di avere un'opportunità molto importante, questo trofeo metterebbe veramente un bellissimo sigillo a un 2016 super positivo per questa Juventus”. Una Juve se possibile che ora appare ancora più forte di testa e gambe dopo il ko col Genoa: “Sì, dopo la sconfitta di Genova c'è stata una grande reazione, non soltanto a livello di risultati ma anche a livello di attenzione, di gioco e di voglia messa in campo, soprattutto in partite importanti come quella con l'Atalanta, che arrivava in un momento difficile, contro una squadra che stava bene, la Roma stessa. Quindi questo deve continuare ad esserci soprattutto durante questi 90 o più minuti con il Milan”.

IL MILAN – Rispetto alla sconfitta del campionato, ora col Milan sarà tutta un'altra partita: “Le finali, partite secche, di regola, non sono partite che in un attimo si sbloccano e vanno subito in discesa. Noi ce lo auguriamo, cercheremo di farlo, però di regola queste sfide le squadre le affrontano sempre in maniera importantissima, quindi sarà una partita molto equilibrata e dovremo fare attenzione fino alla fine”. Frasi che si aggiungono a quanto detto in mattinata rispondendo alla battuta di Berlusconi: “Se lo conosco un minimo, quella era solo una battuta. Comunque parlerà il campo. Abbiamo visto contro di loro in campionato, ma anche con Inter e Genoa, che non si può sottovalutare nessuna squadra. A maggior ragione in una finale dove, se sbagli approccio, la partita si può metter male in un attimo. Loro non erano tra le favorite di inizio anno ma hanno trovato una quadratura importante e vogliono riscattare la finale di Coppa Italia persa. Il 2016 è stato agrodolce, potrei vincere il terzo trofeo ma non dimentico un infortunio importante. Come squadra è stata un'annata importante”.

RECUPERATO – E ora per Marchisio non resta che chiudere bene un 2016 che lo ha visto a lungo fuori per infortunio: “La mia condizione fisica è buona, sto bene, riesco ad allenarmi quotidianamente insieme ai miei compagni, solo che ci vuole ancora qualche mese per entrare in forma perché comunque l'infortunio è stato abbastanza lungo. Però sono sempre super positivo”.