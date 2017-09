"Rivincita di Sportiello? No, lui voleva il Napoli e per quello abbiamo preso Berisha", così si è espresso, incalzato nella conferenza stampa post-partita ieri sera al 'Franchi', quando gli è stato chiesto se il portiere, attualmente alla, avesse lasciato l'con qualche screzio e se, l'ottima prestazione sviluppata ( 7,5 nelle pagelle di Calciomercato.com ), fosse anche una specie di risposta proprio al tecnico orobico.- Al netto di ciò,è stato uno dei maggiori protagonisti della gara terminata in parità. Forse il migliore in campo, nonostante alla fine la vittoria sia sfumata all'ultimo istante, quandoha insaccato l'1-1 da fuori area. Due parate decisive nel primo tempo sue proprio sull'autore della rete atalantina, poi il rigore parato adprima dei salvataggi nell'assalto finale dell'Atalanta. Una certezza da cui ripartire per Stefano Pioli, quella formata dai salvataggi del portiere in cerca di conferme.- Ma, come svelato da Gasperini, ilera sulle sue tracce: niente di nuovo, un'operazione sfumata che ha permesso alla Fiorentina di avere adesso un estremo difensore di valore, italiano e relativamente giovane. Dopo sei mesi di panchina alle spalle di, i viola hanno deciso di puntare su di lui apertamente. "Il titolare è Sportiello"; chiarì Pioli. E da quel momento il numero 57 è diventato una certezza. E pensare che avrebbe potuto vestire un'altra maglia.