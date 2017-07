Marcos Alonso ha parlato a margine della partita giocata dal Chelsea contro il Bayern Monaco: ''Stanno andando tutti via da Firenze ma non so di chi sia la colpa. Auguro comunque il meglio alla Fiorentina, sono stato bene lì e ho buoni ricordi, sia della città che dei compagni. Bernardeschi? Quando ha firmato il rinnovo aveva affermato che non sarebbe mai andato alla Juventus, ma nel calcio non si può mai dire mai. Era già successo con Neto, ma sicuramente il trasferimento di Bernardeschi ha fatto più rumore. Non so come verrà accolto al suo ritorno a Firenze. Adesso però vestirà una maglia molto importante e potrà vincere titoli: dire no ai bianconeri è quasi impossibile. Borja Valero? Conosce bene la Serie A e a certi livelli fa comodo. La sua dote migliore è quella di sapersi adattare alla squadra nella quale viene inserito perché ha una notevole intelligenza calcistica. Arrivato a Firenze non ha avuto bisogno di tempo e si è inserito subito alla perfezione nel calcio italiano''.