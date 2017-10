Marcos Alonso, terzino del Chelsea di Antonio Conte, ha rilasciato un'intervista a Marca in cui, tra i vari temi trattati, ha parlato anche della volontà dei Blues di qualificarsi alla fase a eliminazione diretta e del prossimo match in programma martedì contro la Roma all'Olimpico. Queste le sue parole:



Differenze fra la Premier e il resto dei campionati?

Hanno il loro modo di vivere. La gente lavora duramente la settimana per andare a vedere la propria squadra nel weekend e vivere tutto ciò che circonda l’evento con passione. Le persone hanno grande rispetto per i calciatori, qua ci si diverte davvero.



Il momento del Chelsea?

Questa stagione è più complicata della scorsa. Abbiamo 4 competizioni e una rosa che non è particolarmente lunga. Risultati come quelli col Watford però ci danno morale. Il City sta andando forte, ma prima o poi avranno un calo e noi dovremo sfruttarlo.



Atletico in difficoltà in Champions?

Non saprei… provo affetto per l’Atletico, ma l’unica cosa che mi interessa è vincere la prossima sfida con la Roma.



Antonio Conte?

Sono fortunato. Montella, Paulo Sousa, ora Conte. Lavora in maniera fenomenale, è un duro che si concentra molto sulla parte fisica e su quella tattica. Negli allenamenti soffriamo, ma poi i risultati si vedono in campo.