Mare al Cuadrado. Domenica di relax per Juan Cuadrado, esterno offensivo della Juventus. Il colombiano ha già vinto scudetto e Coppa Italia, aspetta la finale di Champions, sabato prossimo contro il Real Madrid, e intanto si gode una giornata di riposo al mare. Accompagnato da "mia sorella", Cuadrado è sceso in Liguria e ha scelto il limpido mare di Bergeggi, comune del savovese. Si è disteso al sole, tra la spiaggia di San Sebastiano e i raffinati Bagni Maiorca. Cappellino e occhiali da sole, il bianconero si è concesso sorridente per un selfie, "ma uno solo e tutti insieme" con dei piccoli bagnanti. Ma ha preferito non rispondere alle incalzanti domande degli opinionisti sportivi Aleandro Alberighi, Massimo Gambari e Achille Tamburini. "Ci vediamo a Cardiff", ha salutato Cuadrado. "Magari... speriamo ci trovino il biglietto", hanno risposto Alberighi, Gambari e Tamburini. Ultimo dettaglio: a Bergeggi ha preso casa da anni, Antonio Conte, allenatore del Chelsea ed ex bianconero. In passato i Bagni Maiorca hanno già ospitato il genoano Perin e il milanista Bertolacci, mentre l'interista Palacio è solito preferire i bagni La Bussola, sempre a Bergeggi.