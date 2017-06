Gianmatteo Mareggini, ex portiere della Fiorentina, a Fiorentinanews.com ha parlato anche di Borja Valero, giocatore che dovrebbe approdare all'Inter nei prossimi giorni: 'Lo apprezzo tanto come uomo e come calciatore, era una delle bandiere del calcio e della Fiorentina. Si merita tanto e all’Inter sicuramente non va a stare peggio, anzi prende tanti soldi e gioca in una squadra che ha ambizioni diverse da quelle della Fiorentina. L’importante è che i fiorentini sappiano che non voleva andare via, sarà un rammarico perché a noi fiorentini piacciono i giocatori che non pensano solo ai soldi ma amano la Fiorentina e Firenze