Nelle prossime ore il direttore sportivo del Verona, Filippo Fusco incontrerà Candido Fortunato, agente di Enzo Maresca, per concordare la risoluzione del contratto del centrocampista, in scadenza il 30 giugno. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, ieri il giocatore non era presente alla ripresa degli allenamenti dei gialloblù e sarà in permesso fino a venerdì. Partendo lui, al Verona servirà un sostituto e tra gli altri piace Fazzi del Crotone, che sembrava destinato al Perugia. In alternativa a Lodi (Udinese), il Bari pensa a Greco (Verona) o Salzano (Crotone).