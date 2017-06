Dagli studi di Sky, Massimo Marianella, voce del canale, ha detto la sua su Steven N'Zonzi per la Juventus come obiettivo a centrocampo: "Non sono soldi miei, ma 40 milioni mi sembra una cifra allucinante per N'Zonzi. In fase difensiva fa fatica a rientrare, in fase offensiva partecipa all'azione: buon giocatore, ma a queste cifre non lo prenderei. Meglio Emre Can del Liverpool".