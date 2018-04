E' febbre Roma, in tutti i sensi. La storica rimonta con il Barcellona, il prossimo duello con il Liverpool in semifinale di Champions League, la lotta per il terzo posto in campionato con l'Inter e con i 'cugini' della Lazio. E' una primavera giallorossa quella che stiamo vivendo, in tutti i sensi: per la squadra di Di Francesco, per i tifosi e per le tifose giallorosse. Fra queste, spicca anche l'affascinante Marika Baldini, tifosissima della Maggica, che su Instagram indossa la maglia della Roma e fa bella mostra di sé in tante foto, come vedete nella gallery che le dedichiamo.