Quello di Razvan Marin, centrocampista classe '96 del Vitorul, è un nome entrato da alcuni giorni in orbita mercato della Fiorentina. Il padre Petre però ha però un p' frenato la possibiltà che il figlio possa approdare a gennaio in viola: 'Dato che ci sono già dei rumeni nella squadra viola, per Razvan sarebbe molto più facile integrarsi. Tuttavia ancora non c’è nulla di concreto, siamo abituati a questo tipo di notizie. Quando arriverà un’offerta concreta, ne discuteremo con Gheorghe Hagi. Ho parlato con lui prima delle vacanze natalizie e siamo giunti alla conclusione che Razvan lascerà il Viitorul solo se arriverà una buona offerta, sia per lui che per il club. Al momento il nostro desiderio sarebbe quello di non spostarci fino alla prossima estate'.