Pierpaolo Marino, ex direttore sportivo - tra le altre - di Napoli, Udinese e Atalanta, ha parlato a Rai Sport del momento che sta vivendo Leonardo Bonucci: "Credo che il Milan si sia già pentito di aver comprato Bonucci. Montella si è trovato a dover cambiare i suoi piani e a passare alla difesa a tre, ma non basta. Sono convinto che, se potesse tornare indietro, il club non lo riprenderebbe e spenderebbe quei 40 milioni per un attaccante top".