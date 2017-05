potrebbe essere squalificato per le prossime due giornate e saltare quindi il match dell’Olimpico contro la. La simulazione del centrocampista olandese è stata vista da tutte le telecamere e oggi potrebbe arrivare l’ufficialità della sanzione. Uno dei precedenti è quello diche nel 2007 venne sospeso per due giornate per una simulazione in Napoli-Juventus. I partenopei, tuttavia, riuscirono a dimostrare un contatto tra il calciatore uruguaiano e Legrottaglie, facendo togliere una giornata di squalifica all’ex attaccante della Juve. Lche ilBiancoNero.com ha contattato in esclusiva sia per parlare del caso Strootman che per parlare di mercato.