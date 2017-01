Pierpaolo Marino, ex direttore sportivo anche dell'Atalanta, parla del mercato della Fiorentina a Lady Radio: ‘Secondo me finché Cannavaro non prenderà un centravanti la questione Kalinic non potrà dirsi chiusa. Ricordo la questione Lavezzi che aveva dichiarato amore al PSG poi i cinesi hanno alzato l'offerta di ingaggio e lui è andato in Cina. Dico quindi che se il Tianjin mette sul piatto 15-20 milioni di euro, come fa Kalinic a dire di no. I cinesi vogliono fortemente Kalinic e alzeranno l'asticella ancora sull'ingaggio perché le loro possibilità economiche sono infinite’.