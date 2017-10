Pierpaolo Marino, ex direttore generale dell'Atalanta, ha commentato la lotta scudetto tra Napoli e Juventus ai microfoni di Radio Crc: "Napoli primo in classifica? E' stato un weekend appassionante, sono felice. Sono legato tanto al Napoli e penso che sia l'unica vera antagonista della Juventus. Qualche settimana fa ho dato 8, come voto alla campagna acquisti degli azzurri: la squadra ha ridotto il gap per merito suo e non per demerito della Juve. Gli uomini di Sarri due stagioni fa arrivarono sul filo di lana per vincere lo scudetto, questo è l'anno giusto".