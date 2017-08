Il direttore generale dell’Atalanta, Umberto Marino ha parlato ai microfoni di Premium Sport nel prepartita della sfida contro la Roma.



SPINAZZOLA - “La posizione della società su Spinazzola? Leonardo è un nostro tesserato: per noi è un giocatore importante, l’anno scorso ha fatto una stagione strepitosa, ma ora la nostra priorità è la partita con la Roma".



CONTI E KESSIE - "Se mi aspettavo l’impatto positivo di Kessiè e Conti al Milan? Certo, è frutto del grande lavoro di Gasperini. Siamo contenti per loro, ma noi vogliamo concentrarci sulla nostra stagione, cercando di essere protagonisti in Europa e riconfermarci in Italia"



MERCATO - "​Mercato? Negli ultimi undici giorni può ancora succedere qualcosa, ma la nostra filosofia è soprattutto quella di valorizzare i nostri giovani.”