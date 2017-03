Dopo i primi problemi riscontrati, la cosa si fa più seria: la carriera di Mario Gotze è a rischio. La causa è quella disfunzione metabolica che lo ha tenuto ai box di recente. Il Borussia Dortmund, che ha riaccolto il figliol prodigo in estate, ha rilasciato un comunicato sul proprio sito internet in cui invita tutti a rispettare la privacy del campione del mondo e di non infierire in questo periodo delicato per Gotze. Il giocatore in effetti si trova alle prese con qualcosa di più grave del previsto come conferma anche Watzke, dg dei gialloneri, con toni poco ottimistici: "Non ci vorrà poco tempo per risolvere il problema". Il giocatore comunica solo di: "essere al lavoro per tornare il prima possibile" ma il problema non è di facile risoluzione.



La patologia che ha colpito il centravanti tedesco è una disfunzione del metabolismo che consiste nella difficoltà da parte dell'organismo nel bruciare grasso corporeo, cosa che causa inevitabilmente grossi problemi di forma. E di carriera, ora a rischio e che comunque potrebbe portarlo ad essere poco appetibile per chiunque e fugare ogni interesse su di lui (vedi la Juventus che in estate tentò di inserirlo nell'affare Benatia e che ancora lo segue). Una situazione di difficile gestione: il Westfalenstadion può solo aspettarlo fiducioso, lui può solo sperare di trovare una soluzione. Anche perché, come ricorda tetramente lo Stern, anche Sebastian Deisler fu costretto a chiudere la carriera a soli 26 anni per alcuni guai fisici simili. Sarebbe un peccato enorme.