L'attaccante serbo Luka Markovic, classe 2000 nuovo acquisto del Crotone, ha dichiarato nella conferenza stampa della sua presentazione ufficiale: "Ho preferito Crotone ad altri club perché è la scelta migliore per un giovane che vuole crescere. Sono un attaccante centrale, mi ispiro a Lewandowski e spero di poter presto fare tanti gol anche per il Crotone. Domenica sono stato in panchina per la prima volta e il feeling con la gente è stato immediato e bellissimo, anche se non ho giocato".