"Come si migliora questa Juve? Io proverei a mettere in pausa lo slogan di Boniperti. Io voglio bene a Boniperti, mi portò lui alla Juve". Così Giancarlo Marocchi a Sky Sport: "L'unica cosa che conta è vincere. Se non mettiamo in pausa questo slogan, rischia di diventare un limite questo, perchè poi la vittoria e basta non basta più, perchè poi c'è da vincere la Champions. E la Champions passa per due-tre anni in cui tu pensi solo a giocare bene. La Champions la vincono le squadre che giocano bene, con tanti, tanti giocatori di qualità in campo, che ti fanno anche perdere in campionato. Il Real quest'anno rischia di arrivare terzo, probabilmente arriva terzo e a novembre aveva già perso il campionato. Se si vuole vincere la Champions, bisogna mettere in pausa lo slogan di Boniperti".