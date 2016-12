Giancarlo Marocchi, ex centrocampista della Juventus e ora opinionista Sky, ha parlato della finale di Supercoppa Italiana a Radio 24: “Secondo me nell’ultima vittoria del Milan, la Juventus aveva messo sotto i rossoneri. Credo sia più bello pensare che il Milan è cresciuto, non si parla più di Milan fortunato. Anche se ha fatto solo un punto contro Roma e Atalanta, la formazione di Montella ha giocato meglio rispetto alle prime partite. Questa è una bella notizia per tuto l’ambiente rossonero, il Milan ora ha la vittoria in testa, è una cosa molto importante. Il problema però è che la Juventus sta bene. Percentuali di vittoria venerdì? 70% a 30% per i bianconeri”.