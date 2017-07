Marotta ha parlato a Sky Sport della prossima stagione della Juve e del caso di Schick, che al momento è un giocatore della Sampdoria a tutti gli effetti: ''La stagione è tutta impegnativa, anche sui campi di provincia. Il campionato è molto equilibrato per questi motivi. Sappiamo che ci sono discese e salite e tutte le partite vanno giocate. Noi vogliamo vincere, è nel nostro dna. Sappiamo che anche la prima col Cagliari sarà dura perché tutte le squadre sono molto stimolate contro di noi. Quest'anno ci sono squadre più forti, su tutte il Milan che ha fatto grandi investimenti, ma noi vogliamo essere protagonisti e con questo intendo che vogliamo vincere. Bernardeschi e la 10? Valuteremo con lui, conta l'inserimento, il resto è contorno. Deve capire cosa vuol dire indossare la maglia della Juve, non tanto la 10. E' una maglia da difendere e lo deve capire. Ha di fianco giocatori di spessore, su tutti Buffon che lo aiuteranno. Schick? Mi dispiace non averlo con noi perché ci abbiamo puntato, è molto forte ma impedimenti oggettivi hanno fatto saltare il trasferimento. Sono certo che si ritroverà ma con noi la situazione è definita per il momento: è un giocatore della Sampdoria



CAPITOLO BONUCCI - ''C'era il sentore che potesse andare via. Non è una questione di episodi ma di motivazioni che sono venute meno. È andato via un campione ma ne sono rimasti tanti di campioni. Non esistevano più i presupposti per continuare insieme; lui ci ha chiesto di andare al Milan e lo abbiamo accontentato. Un suo gol da avversario? Questi sono rischi calcolati. Sono fiducioso, abbiamo un gruppo di difensori molto forti. E come Bonucci che arrivò da Bari e si è formato da noi, diventando un campione abbiamo dei giovani interessanti destinati a crescere''. ​La stagione è tutta impegnativa, anche sui campi di provincia