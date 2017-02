L'amministratore delegato e direttore generale della Juventus, Beppe Marotta, ha parlato a Premium Sport poco prima dell'inizio della sfida contro il Porto: "Stasera sarà una partita molto difficile, contro una squadra ostica che farà valere anche il fattore campo. Servirà una grande Juventus. Bonucci? La questione è semplice. Non è obbligatorio portare a conoscenza di tutti quello che noi decidiamo all'interno. Abbiamo parlato con tutti e poi condiviso con l'allenatore, leader e responsabile dello spogliatoio, questa scelta. Lui l'ha proposta, noi l'abbiamo condivisa. Giusta scelta, Bonucci resta un professionista e non è solo un provvedimento disciplinare, ma una decisione presa per il bene di tutti".



DECISIONE DI MAX - "Differenze di trattamento con i casi Dybala e Lichtsteiner? Non voglio diventare giudice di questi episodi, abbiamo valutato i fatti e preso questo provvedimento, scelta doverosa nei confronti dei compagni e della società. Ci sono delle regole, quando non vengono rispettate è giusto intervenire e la società è intervenuta con il giocatore e con l'allenatore. Poi Allegri ha fatto la sua scelta e noi l'abbiamo condivisa. Non era necessario fare un comunicato, abbiamo preferito gestirla all'interno della nostra famiglia. Da quando esiste il calcio, queste dinamiche sono sempre successe. Oggi quello che avviene in campo o durante gli allenamenti viene vivisezionato dalle tante telecamere. Il calcio è un gioco di squadra in cui prevale il noi sull'io. Dispiace per Bonucci, ma sappiamo che oggi scenderanno in campo 11 giocatori degni di questa maglia".