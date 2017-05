Il quotidiano Tuttosport in edicola oggi propone un'intervista esclusiva con Beppe Marotta, direttore generale della Juventus. Ecco gli spunti principali dalla prima pagina, l'integrale sul quotidiano torinese: "Agli altri alibi, alla Juve i trionfi", il virgolettato con cui apre Tuttosport.



ALIBI - "Chi incolpa l'arbitro dopo le sconfitte non crescerà mai. In 6 anni abbiamo conquistato 100 punti più di Roma e Napoli".



DYBALA - "Per lui abbiamo un progetto alla Del Piero. Faremo un lungo percorso insieme e il nostro marchio crescerà ancora".



ALLEGRI - "Allegri via? Non ci pensiamo nemmeno! Andiamo a Cardiff, vinciamo la Champions e poi ci metteremo al tavolo per parlare".



MERCATO - "Non sarà facile migliorare la rosa, siamo pronti. Servono campioni affermati o giovani con la... testa".