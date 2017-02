Giuseppe Marotta, dg della Juve, ha parlato a Mediaset Premium prima della sfida contro l'Empoli: "Il solito Bonucci, caso chiuso, abbiamo una partita da affrontare e lui è un protagonista. Sapevamo e sappiamo che marzo e aprile sono i mesi più importanti per gli impegni ravvicinati, si entra nel vivo, dobbiamo applicarci come sappiamo fare indipendentemente dal valore dell'avversario, affrontiamo una squadra apparentemente facile ma dobbiamo utilizzare le caratteristiche nel DNA della Juventus. Gestione Bonucci? Tutti i calciatori della rosa sono presenti nelle situazioni dello spogliatoio, la squadra di calcio e' una comunità, si sono chiariti alcuni aspetti come una buona famiglia. La campagna stampa e' stata pretestuosa, campagna che non c'entra niente con i fatti. La società interviene dove c'è necessità, ci muoviamo come una famiglia, capita oggi alla Juventus, nelle dinamiche del calcio, sempre, questa situazione è stata enfatizzata in modo spropositata rispetto all'accaduto. Caldara ed il Napoli? L'ho visto e ha fatto una prestazione buona, un giovane che sta crescendo che gioca con Gasperini, si riconoscono i meriti per diventare possibilmente un titolare della Juventus, deve fare la sua esperienza in provincia, una grande società e squadra, siamo contenti ed orgogliosi".