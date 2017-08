Il sorteggio di Champions League e non solo., amministratore delegato della Juventus, ha parlato a Italia 1 anche di calciomercato. Queste le sue parole sugli obiettivi bianconeri per questi ultimi scoppiettanti giorni di mercato: “Champions League? Le mie sensazioni sono quelle che ogni girone racchiude in sé delle insidie. L'importante è arrivare a tutte le partite nel modo giusto. Lo spessore delle avversarie chiaramente è differente da uno all'altro, però il destino dipende da noi".- “In questo momento è indebolito, perché un'assenza come Neymar sicuramente pesa molto. Bisogna vedere in questi giorni come intendono sostituirlo. E' comunque un gruppo di giocatori, una squadra molto pericolosa, perché ha della grande qualità”.- “ha parlato molto il nostro presidente di questioni politiche ed europee, di calcio non abbiamo parlato. Il discorso di André Gomes è stato messo alla ribalta un po' da voi giornalisti, noi non abbiamo assolutamente approfondito né intavolato una trattativa in questi giorni. In questo momento non è un obiettivo, ma mancano ancora 5-6 giorni e stiamo lavorando, non voglio sbilanciarmi”.- "Cerco di farmi capire, anche se uso un linguaggio un po' criptato: dico che la squadra, o quantomeno la rosa, è già competitiva di per sé per i nostri obiettivi. Non credo ci siano delle grandi opportunità per noi, perchè inserire un giocatore ha significato solo ed esclusivamente se questo giocatore alza il livello di qualità e di importanza della rosa. Stiamo valutando alcune opportunità nel settore difensivo dove penso interverremo sicuramente prima della fine di questa campagna trasferimenti. Sono stato chiaro? Se in questo momento riuscissimo a trovare uno eclettico che possa fare il difensore di fascia e il difensore centrale sarebbe meglio".- “Non nascondiamo che abbiamo avuto dei contatti, ha un profilo molto interessante ma dobbiamo affrontare con lui i discorsi contrattuali e con lo Schalke i discorsi sul cartellino. Diciamo che è più di un’ipotesi”.- "Se c’è stato un momento in cui ho temuto che Marchisio lasciasse la Juventus? Non ho mai temuto, perché conosco Marchisio: per giocatori come lui è difficile lasciare la propria squadra, per il legame emotivo che ha".- Giuseppe Marotta a Sky Sport ha parlato anche di Leonardo Spinazzola: "Incontro con l'Atalanta?Si è parlato tanto, ma poco di. C'era questa opportunità di mettere in rosa questo giocatore del nostro settore giovanile, ma dobbiamo rispettare gli accordi che sono stati presi e colgo l'occasione per invitare Spinazzola a stare tranquillo: la Juve ha fiducia in lui".