L'amministratore delegato della Juventus Giuseppe Marotta ha parlato a JTV a margine del Galà del Calcio promuovendo il modello della società bianconera impostata durante la presidenza Agnelli.



“Durante gestione Andrea Agnelli abbiamo consolidato un modello vincente, che ha portato diversi titoli, negli ultimi cinque anni e mezzo abbiamo messo assieme 502 punti. La squadra più vicina è il Napoli che ha 95 punti in meno nello stesso periodo, la Roma 104 punti. Significa che il cammino in questi cinque anni e mezzo è stato davvero straordinario".



"Ieri abbiamo fatto un allungo importante ma non decisivo. Siamo soddisfatti abbiamo vinto una partita che negli anni precedenti ci aveva dato grattacapi. Siamo confortati dalla prestazione offerta dai nostri giocatori in campo nella partita di ieri.”