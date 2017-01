Giuseppe Marotta, ds della Juve, ha parlato a Mediaset Premium prima della cruciale sfida contro la Fiorentina: "Su Evra nessun aggiornamento, sta riflettendo sul futuro, a giugno gli scade il contratto, valuta le soluzioni. Orsolini? Politica forzata, il Made in Italia va apprezzato e tenuto in considerazione, esprimiamo il calcio migliore, non solo negli allenatori e nei calciatori, bisogna monitorarli, prenderli e farli crescere.



SULLA FIORENTINA - "Devo dire che dove andiamo a giocare, abbiamo avversari agguerriti, dopo di noi il Genoa ha spesso perso, l'avversario è sempre carico, c'è difficoltà, ma rientra nel DNA della Juventus, ottenere i risultati anche con fatica, cercheremo di vincere.



SUL CENTROCAMPO - "Rincon era un'opportunità che serve per completare un centrocampo di valore, un'opportunità con i buoni rapporti con il Genoa, il centrocampo degli ultimi anni era difficilmente presentabile grazie a Pirlo, Pogba e Vidal, difficile prenderli, La Rosa è competitiva per i nostri obiettivi.



SULLA PANCHINA - "Di panchina parlate voi, Allegri è al terzo anno, un allenatore tre o quattro stagioni ci può stare, è vincente non capisco il celebrare il de profundiis per cambiare, ci sono allenatori in alta classifica con il contratto in scadenza e non se ne parla, noi parliamo continuamente, lui rimane con noi".