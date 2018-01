L'amministratore delegato della Juventus, Giuseppe Marotta, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport per parlare degli obiettivi per il finale di stagione e soprattutto i piani mercato in vista della prossima estate.



OBIETTIVI - "Siamo in una fase interlocutoria della stagione, ma ancora non abbiamo ottenuto nulla. L’obiettivo è quello di raggiungere il massimo in tutte le competizioni comprese Coppa Italia e Champions League”.



EMRE CAN - "Emre Can va in scadenza di contratto a giugno 2018 per cui era scontato che una società come la nostra puntasse gli occhi e le attenzioni su di lui. Abbiamo avviato contatti con il suo entourage che però non vuol dire che è fatta. Non sarà facile perché lo stesso Liverpool proverà a rinnovargli il contratto. Senza dimenticare la possibilità alternativa che altri club proveranno a chiudere. Il nostro tentativo sarà fatto con ogni sforzo possibile”.