Niente più operazioni. In entrata e in uscita. Beppe Marotta, amministratore delegato della Juventus, intervistato da Sky Sport ha escluso operazioni entro domani alle 23, quando chiuderà il calciomercato: "Quelli di(da subito) e(dall'estate 2018) saranno gli unici due arrivi, quella dial Marsiglia l'unica partenza. Parole che chiudono la porta a due rinforzi,Salvo sorprese,, per il quale è stato fatto un tentativo concreto dopo il no definitivo del Lione per Tolisso. Lo Schalke, che perderà l'esterno difensivo bosniaco a giugno senza possibilità di incassare un euro, ha deciso di non farlo partire, così come il Wolfsburg non ha cambiato posizione sul brasiliano: 15 milioni più 3 di bonus, trasferimento a titolo definitivo o in prestito oneroso con obbligo di riscatto. La Juve ha detto no, Luiz Gustavo è sfumato. Il