Il direttore generale della Juventus, Beppe Marotta, ha parlato a Premium Sport nel pre-partita della sfida contro il Bologna. Tanti i punti di mercato toccati dal dg bianconero a partire dalla decisione che la Juventus dovrà prendere sul caso Evra.



SU EVRA E MASINA - "Innanzitutto Evra non è ancora partito. Non è stato convocato con una scelta consensuale, vuole valutare il suo futuro ed era giusto tenerlo fuori. La prossima settimana vedremo il suo destino, ma se partirà contiamo di poterlo sostituire con i giocatori che abbiamo in rosa. Asamoah ha fatto per tanto tempo il terzino e c'è anche Mattiello. Masina? Preferisco non parlarne. Sicuramente è un ottimo giovane che avrà davanti a sè un'ottima carriera".



SU DYBALA - "Florentino Perez non mi ha chiamato per Dybala. Con lui abbiamo ancora 3 anni e mezzo di contratto stiamo trattando con lui e con il suo entourage per ritoccare economicamente il suo contratto. Non pensiamo minimamente che possa andare via anche perchè la Juventus è una delle migliori squadre al mondo. Lui è il presente e sicuramente anche il futuro della Juventus. Meglio di così non può stare".



SU RINCON - "Abbiamo cercato un giocatore con le sue caratteristiche e considerando il mercato di gennaio e ciò che offre siamo contenti di averlo preso. Potrà dare un apporto importante perchè anche umanamente si è già formato un rapporto importante. Il suo acquisto non va visto in un'ottica di cambiamento, bensì va vista come un'opportunità che andava colta per un profilo di alto livello. Non c'era la volontà di riparare ad un errore, sempilcemente non volevamo lasciare nulla di intentato in vista degli obiettivi che abbiamo".