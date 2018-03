Beppe Marotta, amministratore delegato della Juventus, parla a Premium Sport prima della sfida con la SPAL: "Il nostro Real Madrid di stasera si chiama Spal, quello dopo si chiama Milan e poi andremo ad affrontare tutte le altre gare. Abbiamo valutato tutto, il prossimo turno è dedicato alle Nazionali e il loro rientro è molto lungo. Sarebbe illogico anticipare la gara. Siamo abituati ad affrontare tutte le partite, non vogliamo trovare scuse e galoppare la cultura dell’alibi".



SU WILSHERE - "Noi ogni giorno, periodicamente siamo sempre indicati come squadre che comprano. Abbiamo una rosa numericamente sufficiente per affrontare tutte le nostre competizioni. Nel nuovo ciclo con Andrea Agnelli siamo migliorati da questo punto di vista. Coglieremo delle opportunità, ma siamo ancora nella fase del monitoraggio. È risaputo che siamo concentrati su Emre Can che dovrà darci delle risposte. Lui sarà il primo obiettivo se dovesse darci risposte positive, nel caso contrario vireremo su altri obiettivi".



SU ALLEGRI - "Per quanto riguarda l’allenatore è superfluo dire che ha un contratto ancora per un altro anno. Credo che possa togliersi ancora delle soddisfazioni con questo gruppo".



SU BUFFON IN NAZIONALE - "Sono valutazioni fatte da Di Biagio che hanno una certa logica magari non legata solo al campo. Buffon è legato alla maglia azzurra e se ha risposto è per questo motivo, ma le spiegazioni non le posso dare io".



SU HIGUAIN CON L'ARGENTINA - "Io dico che è sempre stato un ottimo giocatore, ora ha trovato continuità dal punto sei vista agonistico. La squadra supporta lui e lui supporta la squadra. Sono caratteristiche fondamentali per un campione. Credo che sia all’apice della sua carriera".



SULLA CHAMPIONS - "Devo dire che la Juve storicamente è sempre stata impegnata su più fronti, al vertice europeo e mondiale. È nel DNA di questa società che viene trasmesso a tutti, continuiamo anche quest’anno a essere competitivi. Abbiamo un ostacolo in più che è il Real Madrid, arrivato anzitempo, ma prima o poi bisogna affrontarlo. È uno scoglio importante, ma non abbiamo assolutamente paura. Li affronteremo con il giusto rispetto. La stasera il nostro Real si chiama Spal, siamo impegnati in un altro torneo importante che si chiama scudetto".