Beppe Marotta, ad della Juventus, parla ai microfoni di Premium prima del match con il Sassuolo: "Sappiamo che questa è una trasferta che ci ha sempre creato delle problematiche e l’affrontiamo con il giusto approccio. Allegri allenatore della Juve anche nella prossima stagione? Ha un contratto con noi e ribadisco che il rapporto con il mister è ottimo, è un rapporto che ha portato moltissime soddisfazioni: con lui vogliamo crescere ancora. Non è più un allenatore in scadenza ma, al di là del mero accordo contrattuale, non ci sono motivi per iniziare a creare problemi. Noi siamo contenti di lui e lui è di noi. Pjanic rende di più con questo nuovo modulo? Una delle qualità maggiori che deve avere un allenatore è quella di valorizzare le risorse nel migliore dei modi, anche cambiando moduli. Io son convinto che questo sistema di gioco ci possa portare delle soddisfazioni. Possibilità per Kolasinac? No, è andato via Evra ma i sostituti li abbiamo già in casa, con Asamoah e Mattiello che ha recuperato dall’infortunio. Abbiamo ottime alternative a Alex Sandro. Paredes? Potremmo parlare di lega e federazione con Baldissoni, non di mercato".