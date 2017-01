Beppe Marotta, amministratore delegato e direttore generale della Juventus, ha parlato a margine della presentazione di Tomas Rincon come nuovo acquisto bianconero: "Dybala? Abbiamo un ottimo rapporto con lui, siamo nella fase del rinnovo, che nasce da una volontà della società di riconoscere quanto fatto da lui. Non c'è nessun motivo di tensione, anzi, è un motivo d'orgoglio per lui vestire questa maglia".



MARCHISIO UOMO IN PIU' - "Si è presentata questa opportunità di prendere Rincon, conosciamo le sue qualità anche umane, e l'abbiamo colta. In questo momento siamo contenti della rosa che Allegri ha a disposizione. Da ottobre abbiamo un giocatore in più, che è Marchisio, ed è rientrato a pieno titolo a centrocampo. Morata? E' legato all'Italia e alla Juventus, ma è un giocatore del Real Madrid. Non abbiamo mai trattato Gagliardini. E' un buon giocatore, ma non c'è stato nessun sorpasso e nessuna beffa. In rosa abbiamo già giocatori molto giovani e di livello come Lemina e Sturaro".