Evra continua a temporeggiare, ma la sua avventura alla Juventus, a meno di clamorosi retroscena, si è conclusa: il francese infatti ha ricevuto un'offerta concreta dal Crystal Palace, che lo costringerebbe ad una riduzione dell'ingaggio ed è per questo che sta ancora aspettando nella fatidica chiamata del Manchester United di Mourinho. La Juventus, dunque, con l'addio di Evra rimarrebbe orfana di un'alternativa valida allo straripante Alex Sandro sulla corsia di sinistra: è proprio per questo che Marotta sta cercando di accelerare i tempi con lo Schalke 04 per l'approdo in bianconero di Kolasinac già in questa finestra di mercato. La dirigenza juventina, dopo aver incassato il no secco da Gelsenchirken per la cessione immediata del bosniaco, ha in mente una nuova offerta che potrebbe far cambiare idea ai tedeschi: una parte fissa di due milioni e mezzo circa, più eventuali bonus di facile raggiungimento. Chissà che l'inamovibilità dello Schalke 04 non possa iniziare a traballare nei prossimi giorni.