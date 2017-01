Beppe Marotta, ad della Juventus, parla ai microfoni di Premium prima del match con la Lazio.



SU ALLEGRI - "Come sta vivendo questo periodo? In modo normale, nel calcio si vince e si perde. Non dobbiamo drammatizzare il fatto di aver perso una partita a Firenze, contro una squadra che sta facendo bene. Sorpreso dalla formazione di oggi? La formazione super offensiva di Allegri mi ha sorpreso, ma abbiamo la qualità e i giocatori per reggere un modulo del genere. Sul mercato abbiamo ultimamente agito per alzare la qualità, anche se forse ammetto che si sia persa un po’ di solidità: stiamo cercando la quadratura in un settore, quello del centrocampo, dove comunque non è facile assorbire in poco tempo la partenza di tre giocatori come Pirlo, Vidal e Pogba".



SU DYBALA - "Rinnovo di Dybala colpo di mercato? No, perché non c’era nessun timore sul suo rinnovo: ha un contratto lungo, volevamo solo adeguare il suo contratto ai livelli dei giocatori della sua caratura".