Beppe Marotta, ad della Juventus, parla a Premium prima del match con l'Atalanta.



PARTITA FONDAMENTALE? - "Lo è molto, con un esito positivo potremo guardare alle ultime quattro in modo più tranquillo".



MANDZUKIC - "Ha corso tanto, cerchiamo alternativa? Ogni anno vogliamo aggiungere un tassello. Vedremo che opportunità ci saranno".



SCHICK - "Se mi piace? Piace a tutti, giocatore giovane e molto interessante. Ma non abbiamo fatto incontri o offerte".



PORTIERE - "Se investiremo cifre importanti? Ci godiamo ancora Buffon che è un eterno giovane. Non è facile trovare un portire così, difficile trovare il suo successore".



VOTO ALLA STAGIONE - "E' meglio aspettare, bisogna essere vincitori in tutte le competizioni per esprimere un giudizio positivo".



MONACO - "In coppa non hanno scherato i titolari? Noi abbiamo una rosa con diversi cambi, l'allenatore stasera ha scelto con cognizione di causa l'undici migliore. Con il Monaco vogliamo fare una prestazione e una partita importante".