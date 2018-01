Ospite di Calcio & Mercato 2017-18 su Rai Sport, l'ad della Juventus Beppe Marotta ha parlato a tutto campo, tra ambizioni e mercato.



SU ALLEGRI - "Ha ancora due anni di contratto, ma resterà a lungo con noi"



FUTURO - "Non avrei immaginato di restare tutti questi anni. Ho trovato una società ideale, un presidente lungimirante che fa lavorare i propri collaboratori in autonomia. Questo è un modello vincente come società e di conseguenza i risultati si vedono poi in campo. Io mi trovo bene e continuerò con la Juventus".



SUL 2018 - "L'anno scorso è mancata la ciliegina sulla torta. Quest'anno ci riproveremo, la Champions è sempre il nostro primo obiettivo".



SU ALEX SANDRO - "La politica della Juve è che se un giocatore ci chiede di andare via noi non lo tratteniamo. Su Alex Sandro sappiamo dell'interesse di grandi club, ma al momento non abbiamo in piedi nessuna trattativa".



DONNARUMMA - "Abbiamo un'icona che è Buffon, un portiere straordinario e uno dei più grandi della storia mondiale. Chiaramente dobbiamo pensare che possa chiudere la carriera e abbiamo ottemperato questa esigenza andando a prendere il suo successore. Szczesny è uno dei più forti al mondo e siamo contenti di lui anche per il futuro. Fuori dalla corsa per Donnarumma? A dire il vero non ci siamo mai entrati, non è un'operazione che seguiamo".



DYBALA - "Sarà un simbolo della Juve per i prossimi anni? E' quello che abbiamo intenzione di fare, abbiamo investito una cifra per lui che all'inizio poteva non essere congrua. Ha dalla sua la giovane età, sappiamo che dobbiamo aspettarlo, non dobbiamo attenderci grandi cose ogni domenica, ma vogliamo continuare questa grande pazienza. La Juventus ha la pazienza di aspettarlo, sappiamo che saprà ricompensare la nostra fiducia con straordinarie giocate".